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Forklift Yükleyen Kamyon Yandı

KAMYONDA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde forklift taşıyan bir kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten alevlere teslim oldu. Alev alan kamyon, çevredeki amatör kameralar tarafından kaydedildi. Olay, İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde gerçekleşti.

ACİL MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen forklift yüklü kamyon, aniden alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

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