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Forklift Yüklü Kamyon Alev Aldı

KAMYONDAKİ YANGIN HIZLA YAYILDI

Bursa’da forklift taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler içinde kaldı. Alevlerin anbean kaydedildiği olayda, kamyon hızla yanmaya başladı. Yangın, merkez Nilüfer ilçesindeki İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen forklift yüklü kamyonun alev alması üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için harekete geçti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü.

KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak, alevler kamyonun tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Olayın sebebi ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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