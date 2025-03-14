Formula 1’de Sezon Avustralya’da Başlıyor

FORMULA 1 İÇİN YENİ SEZONUN BAŞLANGICI

Formula 1’de yeni sezon, bu hafta sonu Avustralya Grand Prix’siyle start alıyor. Avustralya yarışı, düzenlenecek 24 yarışın ilki olarak Melbourne’deki 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti’nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarın gerçekleşecek sıralama turları TSİ 08:00’de, yarış ise 16 Mart Pazar günü TSİ 07:00’de başlayacak. Geçtiğimiz sezon burada düzenlenen yarışı İspanyol pilot Carlos Sainz kazanmıştı. Bu pistteki en hızlı tur derecesi ise, 2024 yılında 1:19.813 ile Monakolu sürücü Charles Leclerc’e ait.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA MAX VERSTAPPEN

Son şampiyon olan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezonu son şampiyon unvanıyla açacak. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kazanan Verstappen, 2021, 2022 ve 2023 yıllarından sonra üst üste 4. kez şampiyonluk yaşamıştı. Bu yıl da şampiyonluk mücadelesi vermek için piste çıkacak. Formula 1 tarihinin en çok şampiyonluğu, Alman efsane pilot Michael Schumacher ile Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton arasında paylaşılıyor; her iki isim de kariyerlerinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Onların ardından Arjantinli Juan Manuel Fangio’nun 5, Max Verstappen, Alain Prost ve Sebastian Vettel’in ise 4’er şampiyonluğu bulunuyor.

FERRARI HEDEFLERİ YÜKSEK TUTUYOR

Formula 1 tarihinde en çok takım olarak şampiyon olan ekip Ferrari. Takım, 1961’den itibaren birçok sezon şampiyonluğun sahibi oldu ve son olarak 2008’de bu başarıyı yakaladı. Yeni sezonda da üst sıraları hedefliyor. Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Mercedes ile geçirdiği 12 yıllık kariyerinin ardından bu sezon Ferrari’de yarışacak. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek.

PİLOT DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYAN TAKIMLAR

Bu sezon McLaren ve Aston Martin, pilotlarında değişiklik yapmadı. Geçtiğimiz sezonu başarılı geçiren McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri ile devam ederken; Fernando Alonso ve Lance Stroll da Aston Martin kadrosunda yer aldı. Ferrari’den ayrılan Carlos Sainz ise Williams takımına geçti. Formula 1’de yeni sezonun takımları ve pilotları şu şekilde şekillendi:

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen, Liam Lawson

Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Williams: Alex Albon, Carlos Sainz

Kick Sauber: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar