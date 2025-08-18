Haberler

Forte Copacabana Kutlamalara Ev Sahipliği Yaptı

FESTİVALİN YERİNE VE ANLAMINA DİKKAT

Rio de Janeiro, 18 Ağustos – Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Forte Copacabana Kalesi, önemli günlerin kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, Çin-Brezilya diplomatik ilişkilerinin 51. yılı ve 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünü bir araya getirdi.

KÜLTÜREL AKTİVİTELERİN ZİYARETÇİLERLE BULUŞMASI

Etkinlik boyunca, katılımcılar farklı kültürel aktiviteleri deneyimleme fırsatı yakaladı. Festivalin dolu dolu programı, ziyaretçilerin sokak sanatı, müzik performansları ve geleneksel Yemek sunumları gibi çeşitli etkinliklerle keyifli anlar geçirmesini sağladı.

Siverek’te traktör devrildi, sürücü yaralı

Siverek'te Mustafa Ekinci'nin kullandığı traktör köprüden düştü. Kaza sonrası sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Sinop’ta Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’un Gerze ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda, 30 litre etil alkol bulundu ve bir kişi gözaltına alındı.

