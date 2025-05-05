Fotoğraf Günleri 7-9 Mayıs’ta

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fotoğraf bölümü tarafından düzenlenen “Fotoğraf Günleri”, 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik, fotoğraf sanatına ilgi duyanları ve öğrencileri bir araya getiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda, fotoğrafçılığın çeşitli disiplinlerinden uzman isimler yer alacak. 7 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00’te etkinliğin açılışı yapılacak. Açılışta Rümeysa Uzunoğlu, öğrencilere “Yenidoğan fotoğrafı” hakkında bilgi verecek.

UZMAN İSİMLERİN KATILIMI

Etkinliğin amacı, öğrencilerin fotoğraf alanındaki farklı disiplinleri tanımasını sağlamak ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak. 8 Mayıs Perşembe günü Galip Çetiner, “Kızılötesi fotoğrafçılık” konusunu öğrencilerle paylaşacak. Aynı günde Erhan Sevenler ise “Basın fotoğrafçılığı” üzerine deneyimlerini aktaracak. Etkinliğin final gününde ise Alper Tüydeş, “Yaban hayatı fotoğrafı” konusunda bilgi verirken, Mustafa Bilge Satkın “Fotojurnalizm” konusunu ele alacak.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE FOTOĞRAF SERGİLERİ

Etkinlik süresince fotoğrafçılık tekniklerine dair iki atölye çalışması yapılacak. Ayrıca okulun öğrencilerinin objektifleriyle çektiği dört farklı fotoğraf sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Bu etkinlik, hem eğitici hem de ilham verici bir platform sunarak katılımcıların fotoğraf sanatında yeni ufuklar keşfetmelerini sağlıyor.