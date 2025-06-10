Francesca Albanese’den Türk makamlarına çağrı: Vela gemisini durdurun

ALBANESE’DEN GAZZE ABLUKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından Gazze’deki ablukayı kırmayı amaçlayan bir grup aktivisti taşıyan Madleen isimli tekneyle ilgili açıklamada bulundu. Albanese, paylaşımında Türkiye’de Mersin limanına demirleyen Vela adlı gemiye de dikkat çekerek, bu geminin çelik taşıdığı iddialarının ardından Ankara’ya bir çağrıda bulundu. Vela gemisinin, Türk makamları tarafından incelenmesini ve İsrail’e ulaşmasının engellenmesini isteyen Albanese, şu ifadeleri kullandı: “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti. Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor. Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir. Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum. Birlikte başarabiliriz.”

AKADEMİK ARKA PLANI VE SUÇLAMALAR

Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olarak, Gazze’ye yönelik saldırıları “soykırım” olarak nitelendiren değerlendirmeleriyle uluslararası alanda dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk uzmanı olan Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” başlıklı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçladı. Albanese’nin bu açıklamaları, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu belirterek BM’ye görevden alınması çağrısında bulundu. ABD Kongresi’nden bazı isimler de benzer suçlamalarda bulundu. Buna karşılık, birçok insan hakları örgütü, akademisyen ve BM’den bazı temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuku temel alan çalışmalarının hedef gösterildiğini savunarak ona destek verdiler. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığı üzerine daha geniş bir küresel tartışmayı da gündeme getirdi.