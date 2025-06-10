Francesca Albanese’den Türkiye’ye Uyarı: Vela Gemisini Durdurun

FRANCESCA ALBANESE’DEN ABLUKA AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya üzerinden Gazze’deki ablukayı kırmayı hedefleyen bir grup aktivisti taşıyan Madleen teknesi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Albanese, paylaşımında, İsrail ordusuna çelik taşıdığı öne sürülen ve Türkiye’nin Mersin limanına demirleyen Vela isimli gemi hakkında Ankara’ya çağrı yaptı. Albanese, Vela gemisinin Türk makamları tarafından incelenerek İsrail’e ulaşmasının engellenmesini talep etti. Albanese, “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor” dedi. Albanese, ablukayı ve İsrail’in suçlarını durdurmak için devletlerin işbirliğine son verme yükümlülüklerine daha fazla uyması gerektiğini belirtti. “Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya çağırıyorum. Eğer doğrulanırsa, İsrail’e ulaşmasını engellemeye çalışmalıyız” şeklinde de çağrıda bulundu.

ALBANESE’NİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Uluslararası hukuk uzmanı olan Francesca Albanese, Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığına dair değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor. Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” başlıklı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda, İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçladı. Albanese’nin bu açıklamaları ve görevi süresince yaptığı çalışmalar, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından şiddetli bir şekilde eleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu iddia ederek BM’ye görevden alınması yönünde çağrıda bulundu. ABD Kongresi’nden de bazı isimler, Albanese’ye benzer suçlamalar yöneltti. Ancak birçok insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içinden temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuka dayanan çalışmaları için ona destek verdi. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığı konusundaki daha geniş bir küresel tartışmayı da tetikledi.