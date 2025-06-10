Francesca Albanese, Türkiye’den Vela gemisini sorguladı

ALBANESE’DEN GAZZE ABLUKASINA KAYGI

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya platformunda Gazze’deki ablukayı aşmayı amaçlayan bir grup aktivisti taşıyan Madleen teknesi hakkında bir paylaşım yaptı. Albanese, paylaşımında, Mersin limanı ile bağlantılı Vela isimli geminin çelik taşıdığı iddialarına dikkat çekerek Ankara’ya çağrı yaptı. Vela gemisinin Türk makamları tarafından incelenmesi ve İsrail’e ulaşmasının engellenmesi gerektiğini belirten Albanese, “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı” ifadelerini kullandı. Albanese, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor.”

İHLALLER VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ÜZERİNE

Ablukanın ve yardımların kriminalize edilmesinin yanı sıra İsrail’in çeşitli suçlarının önlenmesi ve karşı çıkılması gereğine vurgu yapan Albanese, devletlerin ticari, diplomatik ve akademik işbirliklerini sonlandırma yükümlülüklerinin gün geçtikçe daha da acil bir hal aldığını belirtti. Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya davet eden Albanese, “Eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye” çağrısında bulundu. Albanese, “Birlikte başarabiliriz” mesajıyla durumu vurguladı.

FRANCESCA ALBANESE’İN PROFİLİ

Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olarak bilinen Francesca Albanese, Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” niteliğini taşıdığına dair açıklamalarıyla uluslararası alanda dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk alanında uzman olan Albanese, Mart 2024 tarihinde yayımladığı “Anatomy of a Genocide” adlı raporunda, Israil’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda, İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardımların erişimini kısıtlamak ve halkı zorla yerinden etmekle suçladı.

Albanese’nin açıklamaları, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Albanese’nin “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu öne sürerek BM’ye görevden alınması için çağrıda bulundu. ABD Kongresi’ndeki bazı isimler de benzer suçlamalar yöneltti. Ancak pek çok insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içerisinde bazı temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuku temel alan çalışmalarının hedef gösterildiği görüşünü savunarak ona destek verdiklerini ifade etti. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığı üzerinden daha geniş bir küresel tartışmayı da gündeme getirdi.