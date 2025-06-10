Franchising, Türkiye Ekonomisinde Anahtar Rol

FRANCHISING SİSTEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

11 Haziran Dünya Franchise Günü kapsamında açıklama yapan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin Türkiye ekonomisindeki önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aydın, “Franchising sektörü, sürdürülebilir büyümesi ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmasıyla ekonominin dinamosu olmaya devam ediyor” şeklinde ifadeler kullandı.

GİRENİMCİ KADINLARIN ARTIŞI VURGULANMIŞTIR

Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin Türkiye’de hızla büyüdüğünü ve ekonominin dinamik yapılarından biri haline geldiğini belirtti. 2024 yılına ait verilere göre franchising sektörünün ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 55 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Aydın, “Bugün 600’ün üzerinde franchise veren marka ve 66 bini aşan şube ile ülkemizin dört bir yanında aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu yapı 300 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor” dedi. Kadın girişimcilerin sektördeki artan varlığına da dikkat çeken Aydın, “Bugün franchise alan girişimcilerin yaklaşık yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor. Bu oran yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınma açısından da son derece önemli. UFRAD olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarını sağlamak için eğitim programları, mentorluk destekleri ve finansman imkanlarını artırıyoruz” diye belirtti.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN FRANCHISING’İN ÖNEMİ

Franchising sisteminin yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun dört bir yanında da etkisini gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yapılan yatırımların yerel ekonomileri güçlendirdiğini söyledi. Aydın, “Bu sistem sayesinde yeni iş alanları doğuyor, gençler ve dezavantajlı gruplar için istihdam imkanları artıyor. Franchising, bölgesel kalkınmanın lokomotifidir” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR

Sektördeki dijital dönüşüm süreci üzerine değerlendirmelerde de bulunan Aydın, pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşmenin franchise markalarına büyük avantajlar sağladığını belirtti. “Online satış kanalları, dijital pazarlama yöntemleri ve mobil uygulamalar sayesinde markalar daha geniş kitlelere ulaşıyor. UFRAD olarak üyelerimize dijitalleşme eğitimleri sunuyor, teknoloji iş birlikleri ile onları destekliyoruz” ifadesine yer verdi.

GÜÇLÜ GELECEK İÇİN PROJELER GELİŞTİRİLİYOR

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Franchising Derneği olarak sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek adına çok yönlü çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerken, girişimcilerin finansmana erişiminden danışmanlık hizmetlerine, sektöre özel eğitim programlarından yasal altyapının güçlendirilmesine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirtti. Aydın, “Türk markalarının sadece ulusal değil, küresel ölçekte de etkinliğini artırmak için projeler geliştiriyoruz. Franchising sistemini dünya markalarımızı güçlendirecek stratejik bir araç olarak konumlandırıyoruz” dedi.

DÜNYA FRANCHISE GÜNÜ’NÜN ANLAMI

11 Haziran Dünya Franchise Günü’nün, sektörde elde edilen başarıları kutlamanın ötesinde bir anlam taşıdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, bugünün aynı zamanda geleceğe dair yeni hedeflerin belirlendiği bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Aydın, “UFRAD olarak franchising sektörünün sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak ve sektörün yasal altyapısını güçlendirmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz, franchising sisteminin yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşmasıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”