Frank Caprio Hayatını Kaybetti, Acı Haber

ACILARLA DOLU BİR VEDA

Dünya genelinde uzun yıllar boyunca izlenen ve izleyicilerin kalbini kazanan “Caught in Providence” programının sevilen yargıcı Frank Caprio’dan üzücü bir haber geldi. Rhode Island eyaletinde uzun süre pankreas kanseriyle mücadele eden ve “babacan yargıç” lakabıyla tanınan Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Frank Caprio’nun ailesi, onun sadece saygın bir yargıç olmadığını, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede ve arkadaş olarak da hatırlanacağına vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, “Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım – tıpkı onun her gün yaptığı gibi” ifadeleri kullanıldı.

DUA İSTEMİŞTİ

Caprio, son dönemlerinde sosyal medyada takipçilerinden dua istemişti. Paylaştığı video mesajında, “Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum” şeklinde duygularını ifade etmişti. Bu son mesajı, onu sevenlerin aklında birer veda niteliği taşımış oldu.

İsrail Kara Harekâtı İçin Hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara harekâtı hazırlıklarına başladı. Bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi planlanırken, sivil kayıpların artabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
Konya’da Tüp Patladı, İki Kişi Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir bodrum atölyesinde tüp patlaması yaşandı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

