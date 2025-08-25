Frank Thompson, İngiltere’de “Kral”dı. Ailesi, ona görkemli cenaze düzenledi. Som altından tabut yurtdışından geldi. Cenaze, Güney Londra’daki mezarlığa gitti. Thompson dolandırıcılıkla 20 yıl ceza aldı. Suçtou, YouTube videosuyla yakalandı

FRANK THOMPSON’UN HAYATINI KAYBETMESİ

İngiltere’de ailesi ve Roman topluluğu tarafından “kral” olarak bilinen Frank Thompson, göğüs enfeksiyonu yüzünden yaşamını yitirdi. Thompson için Roman geleneklerine uygun bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi için özel olarak som altından yapılan bir tabut hazırlandı. Tabutun yurtdışından getirilişinin altı haneli maliyetinin olduğu ve bu sürecin haftalar sürdüğü bildirildi. Tabut, İngiltere’nin çeşitli bölgelerindeki yakın akraba ve dost mezarlıklarına lüks bir araçla taşındı. Bu süreç toplamda altı gün sürdü. Cenazenin son durağı ise Güney Londra’da yer alan bir mezarlık oldu. Burada, Thompson için inşa edilecek devasa mermer mezarın yapımının bir yıl sürmesi planlanıyor.

AİLESİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Aile dostlarından biri, “O çok büyük bir ailenin reisiydi, ailenin kralıydı; herkes ona hayranlık duyuyordu. Ona en iyi tabutu yapmak istedik” şeklinde duygularını ifade etti. Ancak Thompson, ailesi tarafından “kral” olarak anılsa da, geçmişinde karanlık bir sicil bulunduğu dikkat çekiyor. 2011 yılında, üç suç ortağıyla birlikte yaşlıları, yollarını ve kaldırımlarını yapma vaadiyle dolandırarak 1,3 milyon sterlin kazanmıştı. Bu çete, yaşlıları yüksek ücretler ödemeye zorlayarak sistematik dolandırıcılıktan dolayı toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Thompson ve suç ortaklarının yakalanması, YouTube’a yüklenen bir videoyla gerçekleşti. Videoda, çete üyeleri, yalnızca 98 peni değerindeki bir süt kutusunu garaj yolu sızdırmazlık maddesi olarak kullanarak bir emekliyi 800 sterlin dolandırdıklarını övünerek anlatıyordu. Bu durum, Thompson’ın karmaşık hayatını ve onun ardında bıraktığı tartışmalı mirası bir kez daha gözler önüne serdi.