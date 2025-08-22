Frank Thompson’un Cenazesi Şatafatla Yapıldı

GÖÇEBE YAŞAM TARZINA SAHİP BİR AİLENİN REİSİNE GÖRKEMLİ VEDA

İngiltere’de geniş bir Roman ailesinin lideri olan Frank Thompson, son yolculuğuna büyük bir törenle uğurlandı. 69 yaşında göğüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden Thompson için ailesi, som altın bir tabutta gerçekleştirilen ve bir haftalık veda turunu kapsayan muazzam bir cenaze töreni düzenledi.

GÖRKEMLİ TABUT YURDA GETİRİLDİ

Ailenin yakınlarının verdiği bilgiye göre, Frank Thompson’un cenazesi özel olarak yurt dışından getirtilen som altın bir tabutta defnedildi. Tabutun maliyeti tam olarak açıklanmasa da “6 haneli” bir rakam olduğu ifade edildi. Tabutun ülkeye getirilmesi haftalar sürdüğü için cenaze töreni, cesedin ölümünden yaklaşık 1 ay sonra gerçekleştirilebildi. Thompson’ın bedeninin toprağa verilmeden önce bir süre seyahat ettiği belirtildi.

VEDA TURU DÜZENLENDİ

Altın tabut, bir Rolls-Royce içinde Nottingham ve Manchester’daki iş yerleri ve sevdiklerinin mezarlarının bulunduğu alanları kapsayan bir haftalık veda turuna çıkarıldı. Ayrıca, Frank Thompson için Londra’nın güneyindeki bir mezarlıkta, inşası yaklaşık 1 yıl sürecek olan büyük bir mermer mezar taşı yaptırılacağı aktarıldı. Thompson’ın aile dostu, bu gösterişli vedanın arkasındaki amaçları “Dünyaya, gerçekten çok iyi bir göçebe Roman olduğunu göstermek istedik. Frank bizim ailemizin kralıydı, herkes ona büyük saygı duyardı.” sözleriyle dile getirdi.