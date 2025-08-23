Frankfurt, Bremen’i 4-1 yendi

BUNDESLİGA’DA İLK HAFTA MAÇI

Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen, Bundesliga’nın ilk haftasında karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena’da gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti. Galibiyetin yolunu açan goller ise 22. dakikada Can Uzun, 25 ve 47. dakikada Jean Bahoya ve 70. dakikada Ansgar Knauff tarafından atıldı. Can Uzun, takımının ikinci ve üçüncü gollerinde asiste bulunan isim oldu.

Werder Bremen ise maçta yalnızca bir gol atabildi. 48. dakikada Justin Njinmah’ın kaydettiği gol, Bremen’in tek sayısı olarak kayıtlara geçti. Maçı 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Can Uzun, 2004-05 sezonundan bu yana Bundesliga’da 3 gole doğrudan katkı sağlayan Eintracht Frankfurt’un en genç oyuncusu unvanını elde etti.

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt, sezona 3 puanla başladı. Werder Bremen ise ilk maçında yenilgiyle ayrıldı. Ligin bir sonraki karşılaşmasında Frankfurt, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Werder Bremen ise sahasında Bayer Leverkusen’i ağırlayacak.