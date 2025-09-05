Frankfurt’ta Endişe Var, Biletler Kısıtlı

FRANKFURT’TA ENDİŞE ARTIYOR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile yapacağı deplasman maçı öncesi, Alman ekibinde ciddi bir endişe oluşuyor. Frankfurt yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların bilet almasını engellemek amacıyla harekete geçti. Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, bu durumu önlemek için bir hukuk bürosu tutarak gerekli adımları atmaya başladı. Biletlerin yüksek fiyatlarla satılması, ayrıca kombinelerin iptaliyle sonuçlanma riski taşıyor. Eintracht taraftarları, sosyal medyada birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

BİLETLERDE SINIRLI KONTENJAN

Galatasaray’a tahsis edilen doğu tribününde yalnızca 3 bin bilet bulunuyor. Geçmişte Galatasaray’ın Frankfurt’a en son 1992 yılında geldiği ve Waldstadion’da 30 bin taraftarının desteğini aldığı dönem akıllarda. O zamanlar, stadyum kapasitesi dolmadan biletleri gişeden kolayca almak mümkündü. Şu anda ise durum tamamen farklı. Toplam 35 bin koltuk, öncelikle kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Kalan biletler yalnızca Eintracht üyelerine sunuluyor ve bilet başvurusunda bulunabilmek için mayıs ayından itibaren üyelik şartı taşınıyor.