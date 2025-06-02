Frankfurt’ta Türk Tiyatro Festivali sona erdi

FRANKFURT’TA TİYATRO FESTİVALİ SON BULDU

Tiyatro Frankfurt’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen “12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali”, Duşan Kovaçevic’in yazdığı “Profesyonel” adlı oyunla sona erdi. Bu oyun, 40 yaşlarında bir edebiyatçı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu hikayesini izleyicilere sunuyor. Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Hüseyin Barış Özkan, Almanya’nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater’da sahne alarak, Devlet Tiyatrolarının 10 yıldır kapalı gişe oynanan eserini sergiledi.

FESTİVAL BAŞKANINDAN DUYGULAR

Gösterimin sonunda sahneye çıkan Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, “Türk tiyatrosu burada yaşamaya devam etsin. İlgi ve alakanıza teşekkür ederiz.” sözleriyle festivalle ilgili hislerini paylaştı. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Nagehan İlknur Akdevelioğlu ise “Sahne dezavantajına rağmen Frankfurt’ta festivalin perdesini muhteşem bir performansla kapattık. Tek perdede bu kadar uzun bir oyun. Performans için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ustalarla kapatıyoruz, çok şanslıyız. İyi ki geldiniz. 13’üncüsünde buluşmak üzere.” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER VE KATILIMCILAR

Festival, Türkiye’den yaklaşık 100 tiyatro sanatçısı, yazar, yönetmen ve tiyatro teknik ekibini izleyiciyle buluşturdu. Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların katılımıyla toplam 7 oyun sahnelendi. “Hayat için sanat, sanat için hayat” temasıyla hazırlanan festival, “Yenilmez” oyunu ile başlayarak “Hey Gidi Günler”, “Seyfi Bey”, “İstanbul’un En Güzel Kızı”, “Yaşam Döngüsü” ve “Kadınlar, Filler, Saireler” gibi eserleri sanatseverlere sundu. Ayrıca, Tamer Levent, Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Okan Bayülgen, Kubilay Karslıoğlu, Bülent Şakrak, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un katılımıyla Fuaye Sohbetleri düzenlendi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, İBB Şehir Tiyatroları, Ziraat Bankası, Akbank ve Gallus Theater’ın desteklediği festival, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Christoph Degen, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Nagehan İlknur Akdevelioğlu’nun desteğiyle gerçekleşti.