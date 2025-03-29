Haberler

Frankowski, Beşiktaş Derbisinde Kırmızı Kart Gördü

FRANKOWSKI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray’ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

BİR HAREKET SONRASI DİREKT KIRMIZI KART

Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışının sol tarafında uzun atılan pasta Przemyslaw Frankowski’nin, Ernest Muçi’ye yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski’ye sarı kart gösterdi. Ancak hemen ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Frankowski’nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş, Galatasaray’ı Solskjaer İle Yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek, 2010-2011 sezonundan sonra bu rakibine karşı önemli bir galibiyet aldı.
Haberler

Rafa Silva’nın Galatasaray Performansı Dikkat Çekti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı. Rafa Silva, bu maçta attığı golle toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.