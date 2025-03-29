Frankowski, Beşiktaş Derbisinde Kırmızı Kart Gördü

FRANKOWSKI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray’ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

BİR HAREKET SONRASI DİREKT KIRMIZI KART

Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışının sol tarafında uzun atılan pasta Przemyslaw Frankowski’nin, Ernest Muçi’ye yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski’ye sarı kart gösterdi. Ancak hemen ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Frankowski’nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.