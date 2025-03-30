Spor

Frankowski’den Derbi Sonrası Sorumluluk Açıklaması

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GALATASARAY DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ’A 2-1 YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu. Maçın 36. dakikasında Przemyslaw Frankowski, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

KIRMIZI KARTIN HİKAYESİ

Frankowski’nin kırmızı kart görmesi, Yasin Kol’un önce sarı kart göstermesiyle başladı. Ernest Muçi’ye yapılan faul sonrasında ilk karar sarı kart olmuştu. Ancak, VAR hakemi Polonyalı Pawel Pskit duruma müdahale etti. Pskit, Yasin Kol’u çağırarak pozisyonu izletti ve sonrasında Frankowski, vatandaşının uyarısıyla oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu, 12 yıl aradan sonra ilk kez kırmızı kart gördü.

FRANKOWSKİ’DEN PAYLAŞIM

Maçın ardından Frankowski, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. “Sorumluluğu alıyorum” ifadesini kullanan Frankowski, “Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve çarşamba günü en iyi Galatasaray’ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!” sözleriyle duygularını paylaştı.

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