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Fransa, 2025 Bütçesi İçin Anayasal Yetki Kullanacak

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FRANSA HÜKÜMETİNDEN YENİ BÜTÇE ADIMI

Fransa’da hükümet, önceki yönetimin düşmesine neden olan bazı tasarıların mecliste oylanmadan geçmesine izin veren Anayasa maddesini 2025 bütçesi içinde de kullanmayı planlıyor. Bu durum, muhalefet tarafından eleştirilen Anayasa’nın 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının, gecikmeli 2025 bütçe tasarısı için yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

BAŞBAKAN BAYROU’DAN AÇIKLAMA

Fransa Başbakanı François Bayrou, yarın Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 2025 bütçesi için Anayasa的 verdiği yetkiyi uygulayacaklarını belirtti. Bu hamle, hükümetin gündeminde yer alan önemli bir konuyu iyileştiriyor.

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