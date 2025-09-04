Fransa, 26 Ülkeyi Güvence Gücüne Davet Etti

Ukrayna’nın güvenliğini sağlama konusundaki detaylar, olası bir ateşkesin ardından önemli bir toplantıda masaya yatırıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin oluşturulması planlanan “Güvence Gücü”ne katılmak istediğini açıkladı. Paris’te “Gönüllüler Koalisyonu”na katılan ülkelerin temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, bu 26 ülkenin, “Bir güvence gücü kapsamında, ya karada, ya denizde veya havada görev yapacak asker gönderme” taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Almanya, İtalya ve Polonya’nın bu süreçte nasıl katılım gösterecekleri konusunda belirleme yaptıklarını da aktardı. Almanya’nın Ukrayna hava sahasını koruma noktasında katkıda bulunabileceği duyurulmuştu.

ukrayna’nın teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toplantının ardından müttefik ülkelere, olası bir ateşkesi güvence altına almak konusundaki niyetleri için teşekkür etti. Zelenskiy, uzun bir zamanın ardından “böylesi ciddi ve somut bir ilerleme” sağlandığını vurguladı. Toplantı sonrası, Gönüllüler Koalisyonu’nda yer alan pek çok ülkenin lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Macron, ABD’nin bu güvence gücüne katılımı ile ilgili bir soruya, “Gelecek günlerde belli olacağını” ifade ederek yanıt verdi. Zelenskiy, Trump’ın, Macaristan ve Slovakya gibi bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’dan petrol ithalatına duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini aktardı.

almanya’dan uyarılar

Almanya’nın Başbakanı Friedrich Merz de toplantılara katılan önemli isimler arasında yer aldı. Merz, ateşkes müzakereleri hakkında Moskova’nın yapıcı bir tutum sergilememesi durumunda Rusya’ya ek cezai önlemlerin uygulanacağını belirtti. X platformunda resmi hesabından açıklamalarda bulunan Merz, “Biz Avrupalılar, Ukrayna ile ilgili yoğun diplomatik çabalarımızı ve eylemlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Zelenskiy’nin katılacağı bir zirve için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Merz, “Eğer Rusya zaman kazanma çabalarına devam ederse, Avrupa müzakereli bir çözüm olasılığını artırmak için yaptırım baskısını artıracaktır” şeklinde konuştu.