Fransa Açık’ta İga Ve Carlos Yükseldi

FRANSA AÇIK’TA İKİNCİ TURA YÜKSELME

Sezonun ikinci Grand Slam tenis organizasyonu olan Fransa Açık’ta, tek kadınlarda Iga Swiatek ve tek erkeklerde Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçları gerçekleştirildi.

Iga Swiatek, Maçını Kolay Kazandı

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Rumen raket Jaqueline Cristian’ı 7-5 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Ayrıca Amanda Anisimova, Ludmila Samsonova, Elena Rybakina, Jasmine Paolini ve Elina Svitolina gibi isimler de 4. tura adlarını yazdırdı.

Carlos Alcaraz, Rakibini Geçti

Tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı olan Carlos Alcaraz, Bosna-Hersekli tenisçi Damir Dzumhur’u 6-1, 6-3, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 3-1 yenerek bir üst tura geçti. Bunun yanı sıra Tommy Paul, Alexei Popyrin, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Daniel Altmaier, Frances Tiafoe ve Ben Shelton da tek erkeklerde tur atlayan diğer isimler oldu.