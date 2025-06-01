Fransa Açık’ta Swiatek Çeyrek Finale Yükseldi

IGA SWIATEK ÇEYREK FİNALA YÜKSELİYOR

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina’yı eleyerek çeyrek finale adını yazdırıyor. Paris’te düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında dördüncü tur maçları yapıldı. Polonyalı Swiatek (5 numaralı seribaşı), Kazak tenisçi Yelena Rıbakina karşısında 1-6, 6-3 ve 7-5 biten setlerle 2-1 galip gelerek bir sonraki aşamaya geçiyor.

ELINA SVITOLINA VE QINWEN ZHENG’İN BAŞARISI

Daha önce Fransa Açık’ta dört kez çeyrek final gören Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, İtalyan rakibi 4 numaralı seribaşı Jasmine Paolini’yi 4-6, 7-6 ve 6-1 ile geçerek tur atlıyor. Yedi numaralı seri başı Çinli oyuncu Qinwen Zheng ise Rus rakibi Liudmila Samsonova’yı 7-5, 1-6 ve 6-3’lük setlerle eliyor ve çeyrek final biletini alıyor.