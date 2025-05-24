Fransa Adalet Bakanı Nakit Parayı Eleştiriyor

FRANSA ADALET BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Senato komisyonu önünde söz alan Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, “günlük suçların ve hatta suç şebekelerinin büyük bir kısmının nakit paraya dayandığını” ifade ederek “nakit paranın sona ermesinin uyuşturucu satış noktalarının kurulmasını engelleyeceğini” belirtti. Fransa’da ve AB genelinde son yıllarda nakit işlemlere yönelik kısıtlamalar sıkılaştırılmış durumda. Daha önce Kamu Eylemi ve Hesapları Bakanı olarak kamu maliyesini denetleyen Darmanin, fiziksel paranın yasaklanmasının uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmayacağını kabul etmekle birlikte, “para bir kez izlenebilir olduğunda” mali denetimden kaçmanın “daha karmaşık” hale geleceğini vurguladı.

KRİPTO PARA VE YENİ AB KURALLARI

Adalet Bakanı Darmanin, suç gruplarının nakit para yerine kripto para kullanmaya yönelebileceğini kabul etti ve blok zinciri kayıtları ile işlem takibine ilişkin yeni AB kuralları yüzünden “kriptoyu takip etmenin genellikle daha kolay” olduğunu savundu. Gelecek yıl yürürlüğe girecek Avrupa Konseyi direktifi uyarınca, kripto varlık sağlayıcıları, gönderici ve alıcı verilerini toplamak ve vergi makamlarıyla paylaşmak zorunda kalacak. Bu düzenleme, blok içerisindeki anonim kripto transferlerini etkili bir şekilde sona erdirecek.

NAKİT KULLANIMINA AİT HALK GÖRÜŞLERİ

Diğer yandan kamuoyunda nakit paranın yasaklanması önerisi, nakit parayı mahremiyet ve bütçeleme açısından hayati bir araç olarak gören Fransız halkının direnişiyle karşılaşabilir. Banque de France tarafından 2024 yılında yapılan bir ankete göre, kartlı ödemeler baskın olsa da (katılımcıların yüzde 62’si tarafından kullanılıyor), katılımcıların yüzde 60’ı nakde erişimi hala “önemli ya da çok önemli” olarak değerlendiriyor. Anket sonuçlarına göre, fiziksel paranın temel avantajları olarak anonimlik (yüzde 40), anında ödeme (yüzde 37) ve harcamalar üzerinde daha iyi kontrol (yüzde 31) ön plana çıkıyor.

NAKİT ÖDEMELER ÜZERİNE YASAKLAR

Fransa’da kişinin banka hesabı veya başka bir dijital ödeme aracı olmaması durumunda, profesyonel bir kuruluş için bin euro üzerindeki her türlü nakit ödeme yasak ve bunun cezası yüzde 5’e kadar çıkabiliyor. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın yönergelerine göre, özel şahıslar arasında yapılacak işlemlerde ise taraflar arasında tam isim ve iletişim bilgilerini içeren yazılı bir sözleşme imzalanmadığı sürece sınır bin 500 euro olarak belirlendi. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu 2027’den itibaren nakit işlemlere birlik çapında 10 bin euroluk bir üst sınır belirleyen bir yönergeyi kabul etti. Avrupa Komisyonu ise bu yasanın amacını “suç gruplarının büyük meblağları anonim olarak taşımasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak” olarak açıkladı.