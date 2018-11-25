Fransa alev alev: Barikatlar, biber gazı, tazyikli su

Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve ‘Sarı yelekliler’in eylemleri sürüyor. Bugün başta başkent Paris’te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlenirken, akşam saatlerinde şehrin birçok noktasında barikatların kurulduğu görüldü.

Şanzelize Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitmek isteyince polisin engeliyle karşılaştı.

Burada milli marş söyleyip, Fransız bayrakları dalgalandıran göstericiler, “Macron, istifa” ve “Macron hırsız” sloganları attı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAKININDA ALEVLER YÜKSELDİ

Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerde alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

ÜLKE GENELİNDE 1600 GÖSTERİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık 1600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, 42’si Paris’te olmak üzere 130 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI, LE PEN’İ SORUMLU TUTTU

Bakan Castaner, gösterilerdeki şiddet olaylarından, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen’i sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtti.

EYFEL KAPATILDI

Öte yandan, Eyfel Kulesi’nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.