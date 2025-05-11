Fransa, Almanya, İngiltere Liderleri Kiev’e Gitti

UKRAYNA’YA DESTEK ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 9 Mayıs Cuma günü Ukrayna’ya destek vermek amacıyla başkent Kiev’e doğru yola çıktı. Gizli tutulan bu diplomatik ziyaret kapsamında üç lider, gece treninde buluştu. Yolculuk esnasında çeşitli görüşmeler gerçekleştiren liderler, daha sonra kameraların önünde oldukça samimi duruşlar sergiledi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN İDDİALAR

Ancak paylaşılan pozlar, sosyal medyada farklı bir anlatının parçası haline geldi. Bazı hesaplar, Macron, Merz ve Starmer’ın görüşmesinden düşük çözünürlüklü görüntüleri paylaşarak üç liderin ‘birlikte kokain kullandığı’ yönünde iddialar öne sürdü. İddialara göre, Macron masada duran ‘beyaz paketi’ gizlice sakladı ve Merz de kokaini paylaşmak için bir ‘pipet’ taşıdı. Söz konusu iddiaların hızla yayılması üzerine AFP ve AP gibi haber ajansları yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videoları incelemeye aldı.

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Yapılan incelemelerde ‘kokain paketi’ olduğu iddia edilen beyaz nesnenin aslında önceden bırakılmış buruşuk bir kağıt mendil olduğu belirlendi. Merz’in elindeki pipetin ise bir karıştırıcı ya da kürdan olduğu anlaşıldı. Görüntüler, Starmer’ın kameraların bulunduğu bölgeye gelmeden önce mendilin masada yer aldığını, Macron’un ise kameraların kadrajına girmeden önce mendili uzaklaştırdığını gösteriyor.