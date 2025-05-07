Fransa- Almanya Savunma Konseyi Kurulacak

ALMANYA VE FRANSA ARASINDA SAVUNMA VE GÜVENLİK KONSEYİ KURULUYOR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından ilk uluslararası ziyaretini Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi. Merz, Alman Federal Meclisi’nde yemin ettikten sonra harekete geçti. Her yeni şansölyenin yapması gerektiği gibi Fransa’ya yöneldi. Öğle saatlerinde Paris’teki Elysee Sarayı’na ulaşan Merz, Macron ile bir araya gelerek Avrupa’daki güvenlik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç gibi önemli konuları ele aldı. İki lider, ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşanan radikal değişikliklerin ardından transatlantik ilişkilerin nasıl etkilenebileceğini görüştü.

AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Görüşmenin ardından basın önüne çıkan Macron, Merz’i Başbakanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti ve ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. İki lider, Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı, ikili ilişkiler, düzensiz göç, ekonomik iş birlikleri, enerji ve inovasyon gibi başlıkları tartıştıklarını açıkladılar. Macron, Avrupa’nın karşılaştığı zorluklara birlikte yanıt vermek için “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak amacıyla düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” dedi.

FRANSA-ALMANYA DOSTLUĞUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Almanya Başbakanı Merz ise, Macron’a sıcak karşılaması için teşekkür etti ve Fransa’ya yaptığı bu ilk ziyareti vurguladı. Merz, iki ülkenin rekabet gücünü artırmak için daha yakın iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. “Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz” dedi. Ayrıca, Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini güçlendirecek ortak önlemler almayı hedeflediklerini ifade etti.

UKRAYNA’YA DESTEK VE GELECEK PLÂNLAR

Merz, Macron ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldıklarını bildirerek, “Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya desteği sürecek” dedi. Önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını dile getiren Merz, Macron ile Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim gibi konuları da görüştüklerini belirtti. Macron, Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesle ilgili, “Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı’nın elinde” sözleri ile açıklamada bulundu.

GİZLENEN TEHDİTLERİ TAKİP ETMEK

Friedrich Merz, Almanya’nın ve Alman ordusunun muhtemel bir ateşkes durumunda Ukrayna’daki görevine katılma ihtimalini de göz ardı etmedi. Savaşın sona erip ermeyeceğine dair kararın Moskova’ya ait olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD’nin ateşkes sürecine dahil olması ve ardından Ukrayna’ya güvenlik garantisi verilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Merz, Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere dair derin endişelerini dile getirdi ve İsrail’in hem Gazze halkına karşı insani mükellefiyetinin bulunduğunu hem de kendini savunma hakkının olduğunu savundu.

POLONYA ZİYARETİ VE SINIR KONTROLLERİ

Almanya Başbakanı Merz, Fransa ziyaretinin ardından Polonya’ya geçerek, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Varşova’da bir araya gelecektir. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş nedeniyle oluşan düzensiz göç konuları üzerinde durulması öngörülüyor. Merz, sınır kontrollerinin güçlendirileceğini ve geri göndermelerin artırılacağını da duyurdu. Polonya ise Almanya’nın bu önlemlerine kuşkuyla yaklaşmakta.