Fransa Bakanı Barrot, Saldırıyı Kınadı

FRANSA’DAN ABD’YE YANIT

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Barrot, ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu saldırının Fransa tarafından planlanmadığını ve uygulanmasına katılmadıklarını belirtti. Bakan, Fransa’nın bu durumu kaygıyla karşıladığını ifade etti.

ÇATIŞMAYI ÖNLEME ÇAĞRISI

Barrot, “Fransa, bu saldırılara veya planlamalarına katılmadı. Tarafları, çatışmanın yayılmasına yol açabilecek tırmanıştan kaçınmak için itidalli davranmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, İran’ın nükleer silah edinmesine karşı kararlılığını da yineledi ve bu konunun kalıcı bir çözüm gerektirdiğini vurguladı. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çerçevesinde müzakereli bir çözümün kaçınılmaz olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Fransa, ortaklarıyla iş birliği yaparak bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu da ifade etti. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) yüksek düzeyde radyasyon tespit edilmediğine dair açıklamasını dikkate aldıklarını dile getirdi. Barrot’un açıklamaları, Fransa’nın uluslararası güvenlik konusunda izlediği dengeleyici politikayı gözler önüne seriyor.