Fransa Bakanı, PSG’yi “barbar” olarak tanımladı

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Fransa’nın İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint-Germain’in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasını kutlayanları “barbar” olarak tanımlayarak tepki topladı. PSG, İtalya temsilcisi Inter karşısında oynadığı finali 5-0 kazanarak bu unvanı elde etti. Maçın ardından Paris ve ülke genelinde taraftarlar sokaklara çıkarak kutlamalar yapmaya devam ediyor. Retailleau, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gerçek taraftarların maçı büyük bir heyecanla izlerken, “Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı.” ifadesini kullandı. Güvenlik güçlerine bu tür eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri yönünde talimat verdiğini belirten Retailleau, “Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez.” dedi.

ARAŞTIRMALAR TEPKİ ÇEKİYOR

Retailleau’nun PSG taraftarlarını “barbar” olarak nitelemesi büyük bir tepkiyle karşılandı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, X platformunda, taraftarların kutlamalarını engellemek amacıyla Şanzelize Caddesi’ne yakın bir metro istasyonunda fazla biber gazı kullanıldığını eleştirdi ve “İnsanların galibiyeti kutlamasını engellemek mi proje? Barbar, İçişleri Bakanlığı’nda.” şeklinde bir yorumda bulundu. Diğer bir muhalefet vekili Alexis Corbiere, Retailleau’nun bu açıklamasını alıntılayarak, “Kutlamayı mahvetmek isteyenlerin şiddetine karşı çıkmak gerekiyor ancak neden yabancı ve neredeyse hayvani anlamlar taşıyan ‘barbar’ ve ‘yabanilik’ kelimeleri kullanılıyor? İnsanlar mutlu olduğunda bile bu adam yine nefret ediyor.” dedi. LFI milletvekili Thomas Portes ise, “Siyasi anlaşmazlıklarımız olabilir ancak bir İçişleri Bakanının ağzında ‘barbar’ kelimesinin yeri yok. Bruno Retailleau, bu gece ırkçı bir içişleri bakanı olduğunu teyit etti.” ifadesini paylaştı.

OLAYLAR VE GÖZALTILAR

Diğer taraftan, Le Figaro’nun Paris Emniyet Müdürlüğü’ne dayandırdığı bilgiye göre, PSG’nin şampiyonluk kutlamalarının ardından Fransa genelinde yaşanan olaylarda toplamda 131 kişi gözaltına alındı. Bu olaylarda 2 araç ateşe verildi ve bir mağaza yağmalandı. Ayrıca, Fransız BFMTV kanalı, Grenoble kentinde bir sürücünün kontrolü kaybederek yayaların arasına daldığını ve bu durumda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.