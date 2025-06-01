Fransa Bakanı Retailleau, PSG’yi Eleştirdi

RETAILLEAU’NUN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau’nun, Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlayanları “barbar” olarak nitelemesi büyük bir tepkiyle karşılandı. PSG, final maçında İtalya’nın temsilcisi Inter’i 5-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Zaferin ardından başkent Paris ve ülke genelinde, PSG taraftarları takımlarını desteklemek için sokağa döküldü ve kutlamalar devam ediyor. Retailleau, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, PSG’nin gerçek taraftarlarının maçı heyecanla izlediğini ifade ederek, “Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı.” dedi. Güvenlik güçlerine bu tür eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri yönünde talimat verdiğini belirten Retailleau, “Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

MUHALEFETTEN TEPKİLER YÜKSELDİ

Retailleau’nun PSG’nin zaferini kutlayanları “barbar” olarak nitelemesi, muhalefetten sert tepkiler aldı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, X sosyal medya platformunda, PSG taraftarlarının bulunduğu Şanzelize Caddesi’nde çok fazla biber gazı kullanılmasını eleştirerek, “İnsanların galibiyeti kutlamasını engellemek mi proje? Barbar, İçişleri Bakanlığı’nda.” yorumunu yaptı. Muhalif vekil Alexis Corbiere de Retailleau’nun açıklamasıyla ilgili olarak, bu tür bir paylaşımın Cumhuriyetçi bir İçişleri Bakanına uygun olmadığını ifade ederek, “Kutlamayı mahvetmek isteyenlerin şiddetine karşı çıkmak gerekiyor ancak neden yabancı ve neredeyse hayvani anlamlar taşıyan ‘barbar’ ve ‘yabanilik’ kelimeleri kullanılıyor? İnsanlar mutlu olduğunda bile bu adam yine nefret ediyor.” dedi. LFI milletvekili Thomas Portes ise sosyal medya üzerinden, “Siyasi anlaşmazlıklarımız olabilir ancak bir İçişleri Bakanının ağzında ‘barbar’ kelimesinin yeri yok. Bruno Retailleau, bu gece ırkçı bir içişleri bakanı olduğunu teyit etti.” ifadelerini kullandı.

OLAYLARDA GÖZALTILAR VE YARALILAR YAŞANDI

Öte yandan, Le Figaro’nun Paris Emniyet Müdürlüğü’ne dayandırdığı bilgilere göre, PSG’nin şampiyonluğunun ardından Fransa’da meydana gelen olaylarda 131 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 2 araç ateşe verildi ve bir mağaza yağmalandı. Ayrıca, Fransız BFMTV kanalı, Grenoble kentinde bir sürücünün aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.