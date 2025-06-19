Fransa Başbakanı Bayrou, Fuarı Ziyaret Etti

PARİS HAVACILIK FUARI’NIN ZİYARETİ

Fransa Başbakanı Bayrou, ülkenin başkenti Paris’teki Bourget banliyösünde 16 Haziran’da başlayıp 22 Haziran’a kadar devam edecek olan Paris Havacılık Fuarı’nı dün ziyaret etti. Yüksek teknolojili savaş uçakları, savunma sistemleri ve dronların sergilendiği stantları gezdiği fuarda, Bayrou, Fransız yapımı Rafale savaş uçağının kokpitine de geçti.

BAŞBAKAN’IN KOKPİT TECRÜBESİ

74 yaşındaki Bayrou, ceketini çıkararak pilot kabinine girdi. Kabinden çıkarken zorluk yaşadığı anlar basına yansıdı. Bu anlar, fuarın ilginç görüntülerinden biri olarak dikkat çekti.