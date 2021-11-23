Fransa Başbakanı virüse yakalandı

Çin’den yayılan salgın liderleri de vurdu. Fransa Başbakanı Jean Castex’in corona virüse yakalandığı açıklandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex’in yeni tip koronovirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

DÜN BRÜKSEL’İN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.

Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19’a yakalanmıştı.