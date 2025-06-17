Fransa Başkandan Uyarı: İran’da Kaos!

MACRON’DAN ORTA DOĞU AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada’da gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nde, İran’da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişimin Orta Doğu’da kaos yaratabileceğine dikkat çekti. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ali Hamaney’i “şimdilik” öldürmeyi düşünmediğini belirttiği bir sırada gerçekleşti. Macron, “İran’da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişim Orta Doğu’da kaosa yol açacaktır” diyerek durumu vurguladı.

DİPLOMASİDE KRİTİK ROL

Macron, Trump’ın İran ile yeni bir diplomatik süreç başlatmasında önemli bir rolü olduğunu ifade etti. “ABD Başkanı’nın İran ile İsrail arasında bir ateşkesten yana olduğuna inanıyorum” sözleriyle, bölgedeki durumu sakinleştirmenin önemine vurgu yaptı. Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki gerginliğin azalması yönünde atılacak adımları da etkileyebilir.