Fransa, çocuklar için kamusal alanda sigara yasaklıyor

FRANSA’DA ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ALANLARDA SİGARA YASAĞI

Fransa hükmeti, Temmuz ayından itibaren çocukların bulunduğu tüm kamusal alanlarda sigara içilmesini yasaklıyor. Yeni düzenleme, parklar, okulların çevreleri, spor alanları ve toplu taşıma durakları gibi çocukların sıkça bulunduğu yerleri kapsıyor. Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, bu düzenlemenin temel amacının çocukları korumak olduğunu belirtiyor. Ouest-France gazetesine verdiği röportajda Bakan Vautrin, “Çocukların bulunduğu bütün alanlardan tütün yok olacak” ifadesini kullandı ve çocukların temiz hava hakkının her yerde sigara içme özgürlüğünün sona ermesiyle başladığını vurguladı.

İHLALLERE CEZA

Sağlık Bakanı Vautrin, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda meydana gelen ihlallerin 135 euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Yeni düzenleme, restoranlar ve kafelerin çevresinde sigara içme izni verirken, elektronik sigaraların yasak kapsamına alınmadığı bildirildi. Ancak Bakan Vautrin, elektronik sigaralarda nikotin seviyesinin ve aroma çeşitliliğinin sınırlanması için de önlemler alınacağını duyurdu.

SAĞLIĞI KORUMA KAMPANYASI

Fransa’da Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan bu yeni sigara içme yasağı, ülkede tütün kullanımını azaltmaya yönelik geniş kapsamlı bir kampanyanın parçasını oluşturuyor. Resmi verilere göre, Fransa’da yılda 75 bin kişi tütün kullanımı nedeniyle yaşamını yitiriyor.