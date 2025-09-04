Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 26 ülkenin katkısını duyurdu. UYGULAMALAR, güvenlik garantisi içinde olacak. Yaptırımlar, Rusya’nın etkisini sınırlayacak. Trump, Avrupa’ya petrol alımını durdurma çağrısı yaptı. Zelenskiy, müttefiklere teşekkür etti; önemli adım dedi

FRANSA CUMHURBAŞKANI, UKRAYNA’YA ASKER GÖNDERECEK ÜLKELERİ AÇIKLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak üzere ateşkesten sonra katkıda bulunmayı kabul ettiğini duyurdu. Paris’teki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’nin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında Macron, “Ukrayna’ya asker göndermek ve sahada, denizde ya da havada varlık göstermek için resmen taahhütte bulunan 26 ülke var” şeklinde konuştu.

PLAN GEÇERLİ VE HAZIR

Macron, bu güçlerin ateşkes kapsamında cephe hattının dışında, şu anda belirlenmekte olan coğrafi bölgelerde konuşlandırılacağını belirtti. “Bu bizim ve Ukrayna’nın savunma hattı. Planımızı Putin’in Rusya’sına göstermeye niyetimiz yok. Plan, genelkurmay başkanlarımızın elinde ve hazır” dedi. Ayrıca bu gücün Rusya ile bir savaş yürütme amacı taşımadığını da vurguladı.

ABD’NİN DESTEĞİ NETLEŞECEK

Avrupa’nın sağlayacağı güvenlik garantilerinin ABD’nin desteği ile nasıl şekilleneceğine dair detayların önümüzdeki günlerde kesinleşeceğini bildiren Macron, “Önümüzdeki günlerde ABD’nin desteğini kesinleştireceğiz. Gönüllüler Koalisyonu’nun tüm üyeleri sorumluluk almaya hazırlanıyor” şeklinde ifadeler kullandı. Güvenlik garantilerinin, öncelikle Ukrayna ordusunun yeniden inşa ve güçlendirilmesine odaklanacağını da açıkladı. Almanya ve diğer ülkelerin bu çabaya katılacakları aktarıldı.

RUSYA’YA YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Rusya’nın barış anlaşmasını reddetmesi durumunda Avrupa ülkelerinin, ABD ile işbirliği halinde yeni yaptırımlar uygulamaya başlayacaklarını söyleyen Macron, “Yaptırım tedbirlerimizi, daha etkili olacak şekilde koordine etmeye karar verdik” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmede, Rus tarafıyla yeniden görüşmeler yapılacağını ve önemli tarihler belirleyeceklerini ifade etti.

TRUMP’TAN RUS PETROLÜ UYARISI

Trump’ın Avrupa’nın Rus petrolü alımını durdurması gerektiğine dair çağrıda bulunduğu belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, Avrupa liderlerinin Rusya’nın savaş çabalarını finanse etmemek için Çin üzerinde ekonomik baskı kurmaları gerektiğini vurguladı” denildi.

ZELENSKİY’DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu kararın “ilk somut adım” olduğunu ifade ederek, müttefik ülkelere teşekkür etti. Zelenskiy, “Bugün uzun zamandan sonra ilk kez böyle ciddi ve somut bir adım atıldığını düşünüyorum” dedi ve Almanya, İtalya ve Polonya’nın, Ukrayna’nın güvenlik garantörleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.