Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’li Yetkililerle Görüştü

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’UN GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Paris’teki Elysee Sarayı’nda buluştu. Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamada, toplantıya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Noel Barrot ile Macron’un diplomatik danışmanı ve G20-G7 Temsilcisi Emmanuel Bonne’un katıldığı belirtildi. Toplantının ana gündemi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sona erdirilmesine yönelik barış müzakereleri oldu. Görüşme, Macron ile Başkan Trump arasında yakın zamanda gerçekleşen temaslar doğrultusunda ve Fransa ile İngiltere’nin eş başkanlığındaki gönüllü koalisyonun çalışmaları çerçevesinde yapıldı. İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell da bu kapsamda görüşmelere katıldı.

ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede, Avrupa ile ABD arasında gümrük vergileri ve Orta Doğu’daki gerilimlerin azaltılmasına yönelik gelişmeler de masaya yatırıldı. Açıklamada, “Görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi, İran nükleer programı, gümrük vergileri ve Orta Doğu’daki gerilimler ele alındı” ifadelerine yer verildi. Macron’un bu görüşmesinden önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.