Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile görüştü.

HALKA GÖRÜŞMELERİ VE AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “(Filistin-İsrail) İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, Macron, Erdoğan ile uluslararası duruma dair önemli konular üzerine görüşmeler yaptıklarını duyurdu. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığını sona erdirmek için ortak bir hedef belirlediklerini belirtti. Bunun için düşmanlıkların durması ve Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sunulması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde sağladığı katkılara teşekkür etti.

ORTADOĞU’DA GÜVENLİK VE SİYASİ ÇÖZÜM

Orta Doğu’daki gelişmelere de dikkat çeken Macron, “İsrail hükümetinin Gazze şehrine yönelik askeri operasyon başlatma kararı ve Batı Şeria’da yeni yerleşim yerleri oluşturma yönündeki adımlarını şiddetle kınıyoruz. Bu tür adımlar, kalıcı bir çatışma durumuna yol açabiliyor. Sadece ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi bir çözüm, bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Macron, Eylül ayında New York’ta yapılacak ve Fransa’nın eş-başkanlığını üstleneceği İki Devletli Çözüm Konferansı’na yönelik, “Fransa’nın Eylül’de eş başkanlığını üstleneceği konferans için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Gazze’de bir istikrar misyonunun hayata geçirilmesi ve iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümün yeniden başlatılması önemlidir” ifadesini kullandı.

Azerbaycan- Ermenistan BARİŞ SÜRECİ

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, önceki gün Washington’da ABD Başkanı Trump’ın arabuluculuğunda yapılan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki kalıcı barış konusundaki ilerlemeleri değerlendirdi. Macron, “8 Ağustos’ta Trump’ın himayesinde düzenlenen toplantının umut verici olduğunu vurguladık. İlerlemelerin devam etmesi, sınırların yeniden açılması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerekir” dedi.

TÜRKİYE İLE İKİLİ GÜNDEM

Emmanuel Macron, paylaşımını, “Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fransa’nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu tekrar söyledim” ifadesiyle sonlandırdı.