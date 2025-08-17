Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Görüşmeyi Değerlendirdi.

MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve diğer Avrupa liderlerle gerçekleştirdiği Gönüllüler Koalisyonu görüntülü konferansının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Macron, “Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur” ifadelerini kullandı. Bu koalisyonun amacı, Ukrayna’da kalıcı bir barış anlaşmasının sağlanmasıdır. Görüşme, Beyaz Saray’da yarın yapılacak kritik toplantı öncesi gerçekleştirildi.

BİRLEŞİK BİR CEPHE İHTİYACI

Elysee Sarayı’nda basınla paylaşımda bulunan Macron, çatışmanın önemli bir aşamada olduğunu ve bu durumun hem Ukrayna hem de Avrupa’nın güvenliği için kritik rol oynadığını belirtti. Müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici nitelikte varlık göstermeye hazır olduklarını vurgulayan Macron, “Sonuçta yarınki arzumuz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak” dedi. Avrupa’nın güvenliğinin söz konusu olduğunu hatırlatan Macron, uluslararası düzenin nasıl korunacağı konusundaki çabalarının önemine dikkat çekti.

TOPRAK KAYBI KABUL EDİLEMEZ

Macron ayrıca, Rusya-Ukrayna muhtemel toprak alışverişine dair açıklamalarda da bulundu. “Hiçbir ülke, kalan toprakları için güvenlik garantileri verilmeden toprak kaybını kabul etmez” deyip, bu konuda hassasiyetin altını çizdi. Avrupa’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için güçlü bir kıta olma gerekliliğine değinen Macron, zayıf olmanın yarın ağır bir bedel ödetebileceğini ifade etti.

COSTA’DAN RUSYA’YA BASKI CAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da görüşme sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Costa, Ukrayna’da ateşkes sağlanamadığı takdirde Rusya’ya olan baskının artırılmasını gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir bir barış için adil koşulların sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Costa, AB’nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.