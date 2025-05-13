Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail’i eleştirdi

MACRON’UN GAZZE AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail hükümetinin bugün Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği eylemleri “kabul edilemez ve utanç verici” olarak nitelendirdi. Macron, katıldığı Fransız TF1 kanalında ulusal ve uluslararası meseleler hakkında soruları yanıtladı. Gazze’deki olayların “soykırım” olup olmadığına bir cumhurbaşkanının yanıt veremeyeceğini savunan Macron, bu tanımlamanın bir siyasi yetkilinin değil, gerektiğinde tarihçilerin yapması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Gazze’de yaşanan insani dramın kabul edilemez olduğunu belirten Macron, “Bu bir dram ve korkunç. İsrail hükümetinin bugün yaptığı kabul edilemez. Bu utanç verici.” dedi. Aynı zamanda insani yardım yollarının açılması için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Macron, Gazze’ye insani yardımların girişinin engellenmesinin çok ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

ABD’NİN ETKİSİ VE RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Macron, İsrail’in ABD silahlarına bağlı olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki durumdan sorumlu olanın ABD Başkanı Donald Trump olduğunu savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de yapılacak barış müzakerelerine katılma durumu hakkında bilgisi bulunmadığını belirten Macron, şöyle devam etti: “Ancak Türkiye’de görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneren kişinin, ateşkes sorusuna yanıt vermeyen (Rusya) Devlet Başkanı Putin olduğunu hatırlatalım. (Ukrayna) Devlet Başkanı Zelenskiy ise pazar gece, ‘Türkiye’ye gelmeye hazırım, çünkü talebiniz bu.’ dedi. İşte tam burada bekliyoruz.” Macron, Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkes talep ettiklerini belirterek, “Barışı istiyoruz.” dedi.

AVRUPALI ÜLKELERİN YAPTIRIM PLANI VE NÜKLEER CAYDIRICILIK

Rusya’nın ateşkesi reddetmesi durumunda Avrupa ülkelerinin yeni yaptırımlar uygulamayı düşündüğünü ifade eden Macron, dondurulmuş Rus varlıklarının savaştan sonra Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılabileceğini belirtti. 3’üncü bir dünya savaşını önlemek amacıyla Ukrayna’ya birlik göndermediklerini vurgulayan Macron, “Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardımcı olmalıyız ancak, 3’üncü bir dünya çatışması başlatmak istemiyoruz.” şeklinde konuştu. Macron, Ukrayna için güçlü bir ordu arzuladıklarını, ancak gerilimin tırmanmasına asla dahil olmamaya karar verdiklerini de ifade etti. Fransa’nın nükleer caydırıcılığında Avrupa boyutunun olduğunu belirten Macron, nükleer bombalarla donatılmış uçakların belirli Avrupa ülkelerine konuşlandırılması konusunda konuşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

TİCARET POLİTİKALARI VE SPORDA DİNİ SİMGELER

Trump’ın, ABD’nin ekonomik büyümesine zarar verdiğini savunan Macron, Güney Asya ülkelerinin haksız rekabeti ve ABD’nin ticaretteki son kararlarının Avrupa sanayi krizini derinleştirdiğine vurgu yaptı. Spor müsabakalarında başörtüsü gibi dini simgelerin yasaklanmasından yana olduğunu ifade eden Macron, bu yasağın hangi spor dallarında geçerli olması gerektiğine federasyonların karar vermesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Macron, yarın meclis soruşturma komisyonunda açıklamalarda bulunacak olan Fransa Başbakanı François Bayrou’ya güvendiğini de sözlerine ekledi.