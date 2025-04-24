Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin’i eleştirdi

MACRON’UN RUSYA AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar’a düzenlediği ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret esnasında gazetecilere konuşan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin önerdiği “ateşkes” anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu vurguladı.

Ateşkes İhtimali

Macron, sözlerine devam ederek, “Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy bu teklife ‘evet’ dedi. Eğer Başkan Putin de ‘evet’ derse, silahlar yarın susar, hayatlar kurtulur” dedi. Böylece, ABD’nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin’e yönelik olmalı mesajını verdi. Macron’un bu söylemleri, uluslararası toplumdaki dikkatleri yeniden Rusya’nın tutumuna çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sakarya’da Deprem Anında Panik Yaşandı

Silivri'de 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hissedildi. Bir berber, tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakarak panik içinde dışarı kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
Haberler

Çanakkale’de Törenler Gerçekleştirildi

Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen programın ardından, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Fransız ve İngiliz anıtlarında da anma törenleri düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.