MACRON’UN RUSYA AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar’a düzenlediği ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret esnasında gazetecilere konuşan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin önerdiği “ateşkes” anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu vurguladı.

Ateşkes İhtimali

Macron, sözlerine devam ederek, “Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy bu teklife ‘evet’ dedi. Eğer Başkan Putin de ‘evet’ derse, silahlar yarın susar, hayatlar kurtulur” dedi. Böylece, ABD’nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin’e yönelik olmalı mesajını verdi. Macron’un bu söylemleri, uluslararası toplumdaki dikkatleri yeniden Rusya’nın tutumuna çekiyor.