Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’yı kınadı

MACRON’DAN RUSYA’YA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Kiev’e gerçekleştirdiği hava saldırısına sert bir yanıt vererek, “İşte Rusya’nın barış anlayışı bu. Terör ve barbarlık” açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden durumu değerlendiren Macron, Rusya’nın bir gece içerisinde Ukrayna’ya 629 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığını ifade etti.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

Macron, bu saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Ayrıca, yerleşim alanları ve sivil altyapıların kasten hedef alındığına dikkat çekti ve Avrupa Birliği Delegasyonu ofisinin de saldırılardan zarar gördüğünü belirtti. Bununla birlikte, “Fransa, bu akıl almaz ve zalim saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır. Ukrayna halkına tam destek, yas tutan tüm ailelere en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

SALDIRININ SONUÇLARI

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 3’ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirmiş, 38 kişi ise yaralanmıştı. Bu durum, sivil halkın üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor.