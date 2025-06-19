Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Saldırıları Durdurun

MACRON’DAN İSRAİL’E ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve İran konularını ele alan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Macron, “İsrail’e nükleer faaliyetler veya balistik füzelerle bağlantısız hedeflere yönelik saldırıları derhal sonlandırmasını” talep etti. Macron, saldırıların artış göstermesinin ve özellikle İran’ın nükleer veya balistik programlarıyla ilişkisi olmayan hedeflerin hedef alınmasının endişe verici olduğunu belirtti. Ayrıca, her iki ülkede yaşanan sivil kayıpların artmasının bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını ifade etti ve “Bu askeri operasyonların acilen durdurulması zorunludur” dedi.

DIPLOMATIK CÖZÜM ÇABALARI

Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’a, Avrupalı yakın ortaklarla birlikte, İran-İsrail çatışmalarını sona erdirecek “titiz bir müzakere çözümü” üzerinde çalışma talimatı verdi. Bu çabalar, bölgedeki gerginliğin azalmasına katkıda bulunmayı ve iki ülke arasında barışçıl bir çözüm bulmayı hedefliyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar yaşamını yitirirken, toplamda 224 sivil kaybın olduğu bildirildi. İran ordusu ise İsrail’e balistik füzelerle karşılık vererek 24 kişinin ölmesine ve 500’den fazla kişi yaralanmasına neden oldu. Bu olaylar, bölgedeki güvenlik durumu üzerinde derin etkilere yol açabilecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor.