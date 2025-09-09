Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

MACRON’UN TEPKİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Katar’a yönelik düzenlediği hava saldırısına karşı sert bir tepki gösterdi. Macron, “İsrail’in bugün Katar’a düzenlediği saldırı, sebebi ne olursa olsun kabul edilemez” ifadesini kullandı.

KATAR İLE DAYANIŞMA

Macron, açıklamalarında ayrıca Katar ve Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. “Hiçbir koşulda savaşın bölgeye yayılmasına izin verilmemelidir” şeklinde konuştu. Bu sözleri, bölgedeki gerginliği ve çatışmaları önleme çağrısı olarak değerlendiriliyor.