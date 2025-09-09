Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

MACRON’UN TEPKİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Katar’a yönelik düzenlediği hava saldırısına karşı sert bir tepki gösterdi. Macron, “İsrail’in bugün Katar’a düzenlediği saldırı, sebebi ne olursa olsun kabul edilemez” ifadesini kullandı.

KATAR İLE DAYANIŞMA

Macron, açıklamalarında ayrıca Katar ve Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. “Hiçbir koşulda savaşın bölgeye yayılmasına izin verilmemelidir” şeklinde konuştu. Bu sözleri, bölgedeki gerginliği ve çatışmaları önleme çağrısı olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hasan Karateke, Evini Taşıdı 150 Metre

Gazipaşa'da Hasan Karateke, yıkım kararı ile taşınması gereken konteyner evini ray sistemi ve iş makinesiyle 150 metre uzaklığa taşıdı.
Haberler

Kaja Kallas, “Rusya, savaşı kaybedecek” dedi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını vurgulayarak, Ukrayna ile müzakerelere başlaması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın desteği ve yaptırımları artırmaya devam edeceğini kaydetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.