Fransa Cumhurbaşkanı: Putin ile müzakere mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerenin mümkün olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile başkent Washington’daki görüşmesi öncesi ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Bence, Putin bir hata yaptı. Masaya oturup müzakere etmek hala mümkün” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere başkent Washington’a geldi. Cumhurbaşkanı Macron, görüşme öncesi ABD medyasına Ukrayna-Rusya krizine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Barışın nasıl sağlanması gerektiği hakkında konuşan Macron, barışın sürdürebilir olması ve Ukraynalılar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

Macron, “Birincisi başkaları tarafından Ukraynalılara dayatılan barış anlaşması iyi bir anlaşma değil. İki taraftan birinin orta ve uzun vadede kabul edemeyeceği bir anlaşma iyi bir barış anlaşması olamaz” dedi. Ukrayna ve Rusya arasında 2014’te yapılan Minsk Anlaşması’na da değinen Macron, “Bence Başkan Putin savaşı başlatarak büyük bir hata yaptı. Uluslararası topluluğun katıldığı politik ve diplomatik bir süreç vardı. Putin NATO’nun, Rusya’ya saldırmak için Ukrayna’yı kullanacağına inandı. Bence bu kesinlikle yanlış” diye konuştu.