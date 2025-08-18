Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya’ya karşı birlik çağrısı yaptı

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu görüntülü konferansının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Macron, “Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlar” diyerek, zayıf bir tutum sergilemenin sonuçlarını vurguladı.

AVRUPA VE UKRAYNA İÇİN ÖNEMLİ AN

Görüşmeye Fransa’nın yanı sıra İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri de katıldı. Macron, bu çatışmanın hem Ukrayna hem de Avrupa’nın güvenliği açısından kritik bir dönem olduğunu belirtti. “Bu Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an” ifadelerini kullandı.

MÜTTEFİK GÜÇLERİN DESTEK TAHLİLİ

Müdahale konusunda müttefik güçlerin atılması gereken adımlara da değinen Macron, “Yarınki dileğimiz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Her şeyden önemlisi uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektedir… Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz” dedi. Avrupa’nın özgür ve bağımsız kalabilmesi için güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.