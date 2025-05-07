Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye’ye destek verecek

MACRON’DAN SİYASİ AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’nin yeniden inşası konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) ülkeye yönelik uygulanmakta olan yaptırımları “kademeli olarak kaldırmaya” devam edeceğini ifade etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Paris’teki Elysee Sarayı’nda Macron tarafından ağırlandı. İki liderin ortak basın toplantısında Macron, Fransa’nın Suriye ile köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı ve Suriye halkının 2011 yılından bu yana dile getirdiği talepleri desteklediğini aktardı. “Herkesin eşit yurttaşlıktan faydalanabildiği, birlik içinde, özgür bir Suriye” isteğinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

İSTİKRAR VURGUSU

Macron, Suriye’nin istikrarı ve birliği üzerine dikkat çekerek, bu durumun Orta Doğu’nun güvenliği ve Fransızlar ile Avrupalıların güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, ABD’nin de bu süreçte teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını değerlendiren Macron, “Bombalamalara ve toprak ihlallerine gelince, bunların kötü uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ederek, kendi güvenliğinizi sağlayabileceğinizi düşünmüyorum” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, “Bu konuda hiç kimseye çifte standart uygulamayacağım. İsrail’le birlikte daha yakın bir diyalog kurulmasını istiyorum” dedi.