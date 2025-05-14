Fransa Cumhurbaşkanı Utanç Verici Açıklama Yaptı

MACRON’UN AÇIKLAMALARI VE NETANYAHU’NUN YANITI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Bu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Macron’u “bir kez daha Hamas’ın yanında durmayı seçmekle” suçladı. Netanyahu, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “İslamcı terör örgütleriyle mücadele eden Batılı demokratik kampı desteklemek ve esirlerin serbest bırakılmasını talep etmek yerine, Macron bir kez daha İsrail’in teslim olmasını ve terörü ödüllendirmesini istiyor… İsrail durmayacak ve teslim olmayacak” ifadelerini kullandı.

GIDA KRİZİ VE YAPTIRIM DEĞERLENDİRMESİ

Macron, dün gece Fransa merkezli TF1 televizyonuna verdiği üç saatlik röportajında, İsrail’e yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Röportajda, Gazze’de yüz binlerce kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek Avrupa’nın İsrail’e yaptırım uygulamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Macron, Netanyahu hakkında “Yaptığı şey utanç verici” açıklamasında bulunurken, daha önce de İsrail hükümetini kızdıran bir konuda, Filistin devletinin tanınmasının “bir noktada adil olacağı” yönünde ifadeler kullanmıştı.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU VE İNSAN HAKLARI DURUMU

İsrail, mart ayında yaklaşık iki ay süren ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Gazze’deki saldırılarını yeniden başlattı ve bölgeye gıda ve ilaç girişini tamamen engelledi. Birleşmiş Milletler, Gazze’deki tüm nüfusun şu anda kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. İnsan hakları örgütleri ile Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı bir savaş silahı olarak kullandığını ifade ederken, Netanyahu hükümeti bu iddiaları reddediyor.