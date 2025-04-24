Fransa’da Altın Yatağı Bulundu

ALTIN KEŞFİ FRANSA’DA TARIM ARAZİSİNDE YAPILDI

Fransa’nın Auvergne bölgesindeki bir tarım arazisinde, çiftçi Michel Dupont’nun yaptığı kazılarda 150 tondan fazla altın bulundu. Bu altının toplam değerinin yaklaşık 4 milyar avro civarında olduğu tahmin ediliyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Dupont, arazisinde dikkat çekici bir alan keşfettikten sonra bazı altın parçalarını ortaya çıkardı.

JEOGLOSLAR ALTIN YATAĞINI DOĞRULADI

Olay yerine çağrılan jeologlar, Dupont’nun arazisinde 150 tondan fazla altın olduğunu tespit etti. Bu durum, Fransa’daki son yılların en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor. Resmi makamlar, altın çıkarma işlemlerinin başlatılması için doğanın korunmasına yönelik araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti ve Dupont’nun arazisinde çıkarım yapılmasına şimdilik izin vermedi.

EKONOMİK ETKİLER VE ÇEVRESEL ENDİŞELER

Fransa’daki altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor. Ekonomi uzmanları, bu altının çıkarılması durumunda yüzlerce kişi için istihdam olanağı sağlayarak bölge ekonomisine anlamlı bir katkı yapabileceğini belirtiyor. Ancak çevre savunucuları, böyle bir çıkarım faaliyetinin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.