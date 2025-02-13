Fransa’da Bara El Bombalı Saldırı: 12 Yaralı

GRENOBLE’DE EL BOMBALI SALDIRI

Fransa’nın güneydoğusunda bulunan Grenoble şehrinin Olimpiyat Köyü semtindeki Akşehir adlı bar-restorana el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırgan, mekana girerek herhangi bir açıklamada bulunmadan el bombasını içeri attı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Patlama sonrasında 12 kişi yaralandı; bunlardan ikisinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yaralılar hemen Grenoble Alpes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Acil sağlık ekipleri, 80 itfaiyeci ve 20 kurtarma aracı ile bölgeye müdahalede bulundu. Polis, olayı soruşturmak için bölgeyi güvenlik çemberine alarak araştırmalara başladı. Grenoble Belediye Başkanı Éric Piolle, saldırıyı “olağanüstü şiddet içeren suç eylemi” olarak tanımladı ve acil durum ekiplerine teşekkür etti.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Savcı François Touret-de-Courcy, saldırının terör bağlantılı olmadığına dair düşünceleri olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığıyla olası bağlantıları araştırdıklarını belirtti. Saldırganın kimliği ve motivasyonu ise henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.