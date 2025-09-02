Haberler

Fransa’da Bıçaklı Saldırı, Tunuslu Şahıs

OLAYIN GELİŞİMİ

Fransa’da dikkat çekici bir olay yaşandı. Tunus uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir sebeple kalabalık bir cadde üzerinde yürüyen vatandaşlara bıçakla saldırdı. Caddeye yayılan korku dolu anlar insanları panik içinde kaçmaya zorladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırganı durdurmak için harekete geçti. Polis, şahsı teslim olması için birkaç kez uyardı, fakat herhangi bir yanıt alamadı. Bu durumda polisler, defalarca ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaşanan bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı, ancak olayın detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

