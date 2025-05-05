Fransa’da Bilim İçin Avrupa Konferansı Başladı

ULUSLARARASI KONFERANS PARİS’TE BAŞLADI

Fransa’nın organizasyonunda, uluslararası araştırmacıları Avrupa’ya çekmek amacıyla “Bilim için Avrupa’yı Seç” temalı bir konferans Paris’te başladı. Bu konferans, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilimsel araştırma alanlarındaki kısıtlamaları ve fon kesintileri sebebiyle işlerinden olan “altın beyinler”i karşılamak amacıyla düzenleniyor. Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikte, Avrupa üniversiteleri ve siyasi elitler bir araya gelerek akademik özgürlük ile Avrupa’nın “bilimsel bağımlılığı” konularını tartışıyor.

FRANSA’DAN AÇIKLAMALAR

Konferansın açılış konuşmasını yapan Fransa Eğitim Bakanı ve eski Başbakan Elisabeth Borne, “ülkelerin sansürlendiği, rejimlerin kapılarını üniversitelere kapattığı” bir dünyada, Sorbonne’un her zaman bilim ve inovasyona açık olduğunu belirtti. Borne, ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde akademik özgürlüğün tehdit altında olduğunu vurguladı ve “Bunlarla karşı karşıya kalan Fransa ve Avrupa, tehdit altındaki araştırmacılara kapılarını açarak ve akademik özgürlük ile bilimsel bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını güçlü bir şekilde yeniden teyit ederek bu fırsatı değerlendirmelidir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupa’da akademik özgürlükleri tehdit altında olan bilim insanlarının çalışmalarını sürdürebilmeleri için “güçlü” bir plan sunmaları gerektiğini kaydetti.

BAĞIMSIZ BİR BİLİM ALANI HEDEFİ

Borne, konferansın temel hedeflerinin akademik özgürlük ve bu özgürlüğün sağlanmasıyla Avrupa’nın egemenliğini garanti altına almak olduğunu ifade etti. Uluslararası bilim insanlarına, “bilim için Avrupa’yı seçmeleri” yönünde net bir mesaj verdiklerini belirtti. “Yüzyılımızda bilimsel işbirliği için yeni bir dönem başlıyor” diyen Borne, “düşünen, icat eden, üreten” bireyler için “bağımsız bir bilim alanı” oluşturmayı taahhüt etti.

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN KONUŞMALAR

Konferansta bir diğer konuşmayı yapan Avrupa Komisyonunun “Startup, Araştırma ve İnovasyon”dan sorumlu üyesi Ekaterina Zaharieva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. “Bilim Avrupa projesinin kalbinde yer alıyor” diyen Zaharieva, bilim insanı olmanın sadece bir meslek olmadığını ifade etti. Avrupa’nın bilimsel gelişimin “lokomotifi” olduğunu ancak bu süreçte bilim insanlarının siyasi sebeplerle baskıya maruz kaldığını belirtti. Ayrıca, Avrupa yasaları doğrultusunda korunan bir “bilim alanı” yaratmak için Avrupa Komisyonu’nun sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD’DEN GÜVEN TAZELEME BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Trump’ın bazı kararları, bilim dünyasında endişelere yol açtı. Bu kararlarla birlikte bazı laboratuvarlar kapatıldı ve araştırma alanlarında fon kesintilerine gidildi. İklim, biyolojik çeşitlilik, kirlilik ve kadın çalışmaları gibi alanlarda çalışan yüzlerce araştırmacı işten çıkarıldı. Avrupa’daki bazı üniversiteler, ABD’den gelecek bilim insanlarına daha fazla fırsatlar sunmak için çeşitli girişimler başlattı.