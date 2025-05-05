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Fransa’da Demir Yolu Grev İle Anılıyor

GREVE GİDEN DEMİR YOLU ÇALIŞANLARI

Fransa’da demir yolu çalışanları ücret artışı talep ederek grev kararı aldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, sendikaların organize ettiği grev, 5-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ETKİLERİ VE AŞAĞIYA ÇEKİLEN HİZMETLER

Sendika üyesi işçilerin grev nedeniyle, Paris’in Ile-de-France bölgesinde, başkent ile banliyöler arası hizmet sunan RER (Bölgesel Ekspres Ağı) seferlerinde aksamalar meydana geliyor. Bu durum, birçok yolcunun ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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